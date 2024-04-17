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TRT Haber 17.04.2024 14:55

YSK, İyi Parti'nin Ordu itirazını reddetti

İyi Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin “Tam kanunsuzluk” itirazı YSK tarafından reddedildi.

YSK, İyi Parti'nin Ordu itirazını reddetti

YSK, siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.

Kurul ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

Kurul, CHP'nin, Adana Pozantı'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.

Kurul ayrıca CHP'nin, Konya'nın Hadim ve Ardahan'ın Çıldır ilçeleri için yaptığı olağanüstü itiraz başvurularını da kabul etmedi.

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Yerel Seçim 2024 YSK
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