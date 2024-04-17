9. İyilik Gemisi Gazze yolunda

Türkiye, Gazze için umut ışığı olmaya devam ediyor.

Mersin Limanı'ndan çıkan 9'uncu 'İyilik Gemisi' sinin Gazze yolculuğu sürüyor.

TRT Haber ekibi de o gemide.

Mürettebatın vardiya sistemine göre seyir güzergahı ve deniz koşullarını kontrol ettiği gemide, Suriye, Hindistan, Mısır ve Libya uyruklu 14 personel görev alıyor.

Yardımlar, Türk Kızılay ve AFAD iş birliğiyle ulaştırılıyor.

3 bin 774 ton yardım taşınıyor

Türkiye'nin 9. iyilik gemisi 3 bin 774 ton yardım taşıyor. İyilik Gemisi’nde hazır gıda kolilerinin yanında 869 ton un, 14 bin 700 paket bebek bezi ve 2 bin uyku tulumu ile 400 ton muhtelif insani yardım malzemesi bulunuyor.

Yardım malzemesi önce, Türk Kızılay uzman personelinin El-Ariş liman sahasında kurduğu geçici depo alanına indirilecek. Ardından, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye ulaşacak.

Türkiye'den, ilerleyen günlerde yeni yardım gemileri de yola çıkarılacak.