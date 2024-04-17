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TRT Haber-AA 17.04.2024 14:50

9. İyilik Gemisi Gazze yolunda

Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam ediyor. Mersin Limanı'ndan ayrılan 9'uncu 'İyilik Gemisi' Gazze yolunda. Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardımlar, Mısır'ın El Ariş Limanı'na oradan da Gazze'ye ulaştırılacak.

Türkiye, Gazze için umut ışığı olmaya devam ediyor.

Mersin Limanı'ndan çıkan 9'uncu 'İyilik Gemisi' sinin Gazze yolculuğu sürüyor.
TRT Haber ekibi de o gemide.

Mürettebatın vardiya sistemine göre seyir güzergahı ve deniz koşullarını kontrol ettiği gemide, Suriye, Hindistan, Mısır ve Libya uyruklu 14 personel görev alıyor.

Yardımlar, Türk Kızılay ve AFAD iş birliğiyle ulaştırılıyor.

9. İyilik Gemisi Gazze yolunda

3 bin 774 ton yardım taşınıyor

Türkiye'nin 9. iyilik gemisi 3 bin 774 ton yardım taşıyor. İyilik Gemisi’nde hazır gıda kolilerinin yanında 869 ton un, 14 bin 700 paket bebek bezi ve 2 bin uyku tulumu ile 400 ton muhtelif insani yardım malzemesi bulunuyor.

Yardım malzemesi önce, Türk Kızılay uzman personelinin El-Ariş liman sahasında kurduğu geçici depo alanına indirilecek. Ardından, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye ulaşacak.

Türkiye'den, ilerleyen günlerde yeni yardım gemileri de yola çıkarılacak. 

9. İyilik Gemisi Gazze yolunda

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9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
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