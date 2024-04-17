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Gündem
AA 17.04.2024 14:11

Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı.

Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Tunç, bu konudaki çalışmaların Meclisin uhdesinde olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa konusunda açıklamalar yaptığını hatırlatan Tunç, Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşme yapacağını ifade ettiğini aktardı.

"Darbe anayasasından kurtulma noktasında herkes mutabık"

Süreci takip ettiklerini dile getiren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı olarak teknik destek konusunda her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Siyasi partilerin de bu konuda çalışmaları var. AK Parti'nin, MHP'nin önceden yaptığı çalışmalar... Tüm bunlar, yeni anayasa Mecliste gerçekleşecek uzlaşmaya bağlı. Çünkü yeni anayasa yapımı konusunda, Türkiye'nin demokratik, sivil anayasaya kavuşması, darbe anayasasından kurtulma noktasında herkes mutabık. Siyasi düşüncesi farklı olsa da bu konuda ortak düşüncemiz yeni anayasa yapılması hususunda. İnşallah Mecliste yeni dönemde böyle bir uzlaşma gerçekleşir. Meclis Başkanı'mızın bu yönde çalışmaları başlatacağını hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz."

Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz" bilgisini paylaştı.

"İnsanımızın can güvenliği her şeyden önemli"

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağının da sorulduğu Bakan Tunç, hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.

Hayvanların birbirlerine ve insanlara zarar vermesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, herkesi üzen bazı olaylar yaşandığını söyledi.

Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Elbette ki insanımızın can güvenliği her şeyden önemli. Bu konuda hem hayvanlarımızı koruyacak hem de insan sağlığını tehdit etmeyecek bir düzenlemeyi yapmak gerekiyor. Bu konuda Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Adalet bakanlıkları olarak ortak bir taslağımız, çalışmamız var. Bu çalışmayı gündeme getirmemiz lazım. Burada belediyelerimize, kamu kurumlarına düşen görevler var. Bu görevleri kanunda belirlemek ve ona göre hareket etmek lazım."

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