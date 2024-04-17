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Gündem
TRT Haber 17.04.2024 12:09

Bakan Güler: Hedefimizde Gara ve Kandil var

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta 30 kilometre güvenli hattın oluşturulduğunu söyledi. Güler, "Orada yapmamız gereken bazı işler var; Gara var, Kandil var" dedi.

Bakan Güler: Hedefimizde Gara ve Kandil var

Güler, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörle mücadele kapsamında faaliyetlerin devam ettiğini belirten Güler, "Planlamalarımızı yaptık, çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta... Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili 'PKK terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler." diye konuştu.

Irak ziyaretinde Erbil'in de ziyaret edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Güler, kendisinin Irak ziyaretini bildiğini söyledi.

Bir gazetecinin, "Güvenli hat oluşturulacak mı? Bu ziyarette mi gerçekleşecek?" sorusu üzerine Güler, şu yanıtı verdi:

"30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak' mı değil de oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda."

Bir gazetecinin, yapılması gereken şeyleri detaylandırmasını istemesi üzerine Güler, "'Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" yanıtını verdi.

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Irak Terörle Mücadele Yaşar Güler
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