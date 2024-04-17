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Gündem
TRT Haber 17.04.2024 11:53

Bakan Tekin'den "öğretmen ataması" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasıyla ilgili olarak, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" dedi.

Bakan Tekin'den "öğretmen ataması" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."

"Takvim de sayı da belli değil"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili soruları yanıtladı. Tekin,  "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" şeklinde konuştu. 

Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.

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