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Gündem
TRT Haber 17.04.2024 10:54

Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

 

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye
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