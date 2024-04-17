Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bb5vPfuNkC