Volkan Konak hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."

İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaşmıştı.

İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.