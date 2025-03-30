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TRT Haber 30.03.2025 22:33

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katil İsrail’in eli kanlı bakanına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail'e sert tepki

Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin "yok" hükmünde olduğunu söyledi:

"Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir.Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.

Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."

 

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