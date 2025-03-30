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Gündem
TRT Haber, AA 30.03.2025 20:49

Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından yapılan açıklamayı "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı katil İsrail’in eli kanlı bakanına sert tepki gösterdi.

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

"Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacak"

Açıklamada, bu tutumun, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulunmuştu.

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