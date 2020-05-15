Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca, teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir'in cenazesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemi sonrası ilçedeki Merkez Camii'ne getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Sosyal mesafe kuralına uyularak İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazının ardından, Demir'in cenazesi, ilçe merkezindeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Demir'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

[Fotoğraf: AA]