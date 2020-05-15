Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıya ilişkin tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi.



Erdoğan, "Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2020

"Teröristlere ve destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğine vurgu yapan Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" dedi.