Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde, kışlalarda ve operasyon bölgelerinde alınan tedbirleri paylaşan Akar, operasyon bölgelerinde şu anada kadar koronajirüs vakası görülmediğini söyledi.



Ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Bakan Akar, bedelli askerlikte ilk alımın da 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Akar, "Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz. 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da koronavirüs testi yapılacak" dedi.

