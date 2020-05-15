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Eximbank'tan 678 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiğini açıkladı.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti" bilgisini verdi, bu gelişmenin, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti.
İhracatçılar için kullanılacak
İhracatçıların finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dileyen Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Etiketler: son dakika türk eximbank kredi İhracatçılar bakan pekcanSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 12:43
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