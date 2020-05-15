Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Pakdemirli: Hayvanlar üzerindeki aşı çalışmalarımıza başlıyoruz
COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.
Bakan Pakdemirli, "COVID-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız. Bu konuda diğer ülkelerin önündeyiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:41
Son Haberler
- 11:44
- 11:37
- 11:46
- 11:43
- 11:36
Sıradaki Haber
Gençler 42 gün sonra sokakta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz