Açıklamayı Van Valiliği yaptı. Salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren vefa sosyal destek ekibine düzenlenen saldırı ile ilgili ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenlendi.



Biri ilçe başkanı 6 HDP'li de gözaltında

Güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı.

HDP Özalp ilçe başkanının da bulunduğu 6 HDP'linin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Zanlıların sorguları sürerken bölgede operasyonlar da devam ediyor.

Uzun namlulu silahlarla taramışlardı

Dün meydana gelen saldırıda Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönüşe geçti. Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan ve PKK'lı oldukları değerlendirilen kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Yardım için araca almışlardı



Saldırıyı gerçekleştirenler kaçarken bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş olay yerinde hayatlarını kaybetti. Yaralanan belediye çalışanının ise Özalp Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.