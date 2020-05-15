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Cuma namazı 12 Haziran'da başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran'da camilerin avlularında cuma namazı kılınmaya başlanacağını söyledi.
16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.
Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi.
4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma namazı ne zaman kılınacak cuma namazı camiler ne zaman açılacak camiSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 10:32
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