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Dünyada sadece 3 ülkede var: Bakan Soylu SATEM'i ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, SATEM'e yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Soylu, yaptığı açıklamada, “Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi’ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır” dedi.
Sanal Taktik Eğitim Merkezi (SATEM)— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 14, 2020
Dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi’ndeyiz
Özel Harekatımıza çok yakıştı
Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi
Daima Hazır! pic.twitter.com/zqSg5ogJaK
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