İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, SATEM'e yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Soylu, yaptığı açıklamada, “Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi’ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır” dedi.