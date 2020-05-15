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Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı
[Fotoğraf: Türk Silahlı Kuvvetleri]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi. Video konferans yoluyla yapılan görüşmede, COVID-19 ile mücadele ve güvenlik konuları ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldığı duyuruldu.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, COVID-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, 30 ülkenin katılımıyla icra edilen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına video konferans yöntemi ile katılmıştır. Toplantıda #COVID19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunulmuştur. pic.twitter.com/5ZxaHJUQPl— TSK (@TSKGnkur) May 14, 2020
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri twitter yaşar güler NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantı genelkurmaySon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 01:04
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