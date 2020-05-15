Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldığı duyuruldu.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, COVID-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, 30 ülkenin katılımıyla icra edilen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına video konferans yöntemi ile katılmıştır. Toplantıda #COVID19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunulmuştur. pic.twitter.com/5ZxaHJUQPl