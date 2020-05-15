Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. (müdür) ve 2 hostes şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Şirket yöneticisi ve pilotlara göçmen kaçakçılığı suçlaması

4 pilot ve şirket yöneticisinin "göçmen kaçakçılığı", 2 hostesin ise "suçu bildirmeme" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edilien iddianame 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Olayın geçmişi

İddialara göre; eski CEO, 26 kamera ve 3 güvenlik görevlisi tarafından izlenen evinden, Japonya'daki işbirlikçilerinin yardımıyla çıktı. Ardından 506 kilometre uzaklıktaki Osaka kentinde bulunan Kansai Havalimanı'na gitti.

Kayıtlara göre; özel jet 26 Aralık günü sabah 13.36'da İstanbul'dan Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya uçtu.

2 gün boyunca Uluslararası İvato Havalimanı'nda bekledikten sonra, 28 Aralık'ta yerel saatle 11.10'da Dubai'ye gitmek üzere havalandı. İşte bu uçuşta, Madagaskar Devlet Başkanı ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 yolcuyu taşıdı.

Özel jet, yolcularını Dubai'de indirdikten sonra kaçış eylemiyle ilgili iddiaların odağında olan 2 Amerikalıyı da alarak, akşam 20.38'de Osaka'ya doğru havalandı.

1 gün sonra yani 29 Aralık günü Eski CEO Goshn'u alarak, İstanbul'a doğru yola çıktı.

30 Aralık'ın ilk saatlerinde de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada kendisini bekleyen bir diğer uçağa geçti ve Beyrut'un yolunu tuttu.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonucu, İstanbul'dan kaçışa yardım eden operasyon müdürü ve 4 pilot tutuklanmıştı.