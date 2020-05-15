Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in 'felaketi' olan Nekbe'nin 72'nci yılı dolayısıyla Twitter'da bir mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, "Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." dedi.