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Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistinlilere destek mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in 'felaketi' olan Nekbe'nin 72'nci yılı dolayısıyla Twitter'da bir mesaj yayımladı.
Çavuşoğlu, "Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." dedi.
Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz. #Nakba72— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 15, 2020
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı filistin nekbe israilSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 15:55
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