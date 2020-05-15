Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı yürütülen aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi, gündemi değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yıl sonunda biz en azından insan deneyleri aşamasına geçebileceğimiz aşı modellerinin, alternatiflerinin elimizde olmasını bekliyoruz.

[Türkiye'nin aşı ve ilaç çalışmaları] Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yıl sonunda biz en azından insan deneyleri aşamasına geçebileceğimiz aşı modellerinin, alternatiflerinin elimizde olmasını bekliyoruz. pic.twitter.com/FO90mMJMP9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 15, 2020

Hastalığın tedavisinde kullanılan, şu anda dışarıdan ithal ettiğimiz bir ilacı yerli sentezde haziranda üretmeye başlayacağız. Bu bizim için oldukça sevindirici bir haber.

Bu virüsle mücadelenin en önemli ayağı sosyal mesafe. Burada artık maske hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak hayatımıza girecek. Maske dendiğinde insanların aklına daha önce cerrahi maske denen maskeler geliyordu. Artık bu kullanımın yaygınlaşmasıyla yıkanabilir bez maskelerin de faydalı olacağı deneylerle kanıtlanmış oldu. Bez maske konusunda ülkemizde büyük bir altyapı var. Biz şunu dedik, 'bu maskelerin bir standardı olması lazım.' Dünyada böyle bir standart yok. Firmalar üretmek istiyorsa bu standartlara göre üretecek.

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