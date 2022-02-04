Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 468 bin 152 COVID-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı.

248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 83 bin 536 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,56 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 142 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 142 milyon 735 bin 468'e yükseldi.

En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Vefat sayılarımız yüksek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, can kaybındaki artışa dikkati çekerek uyardı:

"Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız."