Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili paylaşımda bulundu. Kanserin uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2022
Kanser, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık. Tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin 1/3’ten fazlasının gelişimi engellenebilir.
Kanserin, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, "Tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir" dedi.
Etiketler: Fahrettin Koca Kanser Sağlık Bakanlığı
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