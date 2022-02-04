Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

Kanser, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık. Tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin 1/3’ten fazlasının gelişimi engellenebilir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2022

Kanserin, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, "Tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir" dedi.