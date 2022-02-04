İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yunanistan'ın sınırdaki göçmenlere yönelik zulmüne tepki gösteren Soylu, sessiz kalan Batı'yı şu sözlerle eleştirdi:

"Yunanların yaptığı insanlık dışı muamele neticesinde, 19 masum sivil insanın donarak ölmesi, Batı'nın yüzyıllardır uyguladığı sistemin, fikir dünyasının zihin anlayışının ta kendisidir. Hiç sesleri çıkmadı. Biz her insanı bir alem olarak bilen bir zihniyetin temsilcileriyiz. Onlar kendilerini şahlaştıran, kendilerinin dışında hiçbir insana kıymet vermeyen, kimsenin ölümüne, yaşamına hiçbir şekilde değer vermeyen bir zihniyetin ürünü olarak gittikçe daralıyorlar ve küçülüyorlar."

"Ekonomik vesayeti de sileceğiz"

Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini söyleyen Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Üzerimizde bir tek vesayet kalmıştır o da ekonomik vesayettir. Bütün vesayetleri kimliğimize, değerlerimize, siyasete, demokrasiye yönelik vesayetleri tek tek ortadan kaldıran başarının içindeyiz. Bu ekonomik vesayeti de silmek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye nasip olacaktır."

