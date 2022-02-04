AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, Samsun'da Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili, "Bu saygısızlıkların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir. Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyeceğiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
"Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa geçit vermeyiz"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınadıklarını belirten Çelik, bu provokasyonların amacının infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermek olduğunu söyledi:
"Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir.
Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz."
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