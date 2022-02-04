AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa geçit vermeyiz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınadıklarını belirten Çelik, bu provokasyonların amacının infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermek olduğunu söyledi:

"Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir.

Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz."