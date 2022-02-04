Samsun'da Onur Anıtı'na Edirne'de ise Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı'na yapılan çirkin saldırıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan tepki geldi.

Şentop, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun’da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Aynı gün Edirne Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı da saldırıya uğramıştır. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemektedir; Millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır; Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur."