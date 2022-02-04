Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8'inci Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Dönmez, klim değişikliği ile mücadelede enerji dönüşümünün önemine işaret ederken, Türkiye'nin mevcut konumu ile bölgedeki enerji projelerinde kilit rol oynadığına dikkati çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye ve Azerbaycan'ın siyasi desteği olmasaydı Güney Gaz Koridoru projesi gerçeğe dönüşemezdi. Dolayısıyla Türkiye, AB'nin arz güvenliğinin artırılması adına en uygun yol ve en güvenilir limandır." açıklamasını yaptı.

"TANAP'ı maksimum kapasitede kullanma girişimlerini destekliyoruz"

Güney Gaz Koridoru'ndaki boru hattından taşınacak gazın hacmini artırabilmek için ek rezervlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "TANAP'ı 31 milyar metreküplük maksimum kapasitede kullanmak için yatırım yapılmasına ilişkin girişimleri destekliyoruz." dedi.

Arz güvenliğini artırma yolunda atılan önemli adımlardan birinin de yerli kaynakların kullanılması olduğunu ifade eden Bakan Fatih Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Karadeniz'deki çalışmalarımız 540 milyar metreküp doğal gaz keşfiyle sonuçlandı ki bu 2020 yılına ait en büyük açık deniz gaz keşfi idi. Ülkemizin ve bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak ilk gaz akışını şebekemize 2023 yılına kadar dahil etmeyi planlıyoruz."

Bakü'de yüz yüze gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi toplantısı, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenmişti.