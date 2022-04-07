Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 19:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 10 binin altında
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi, 36 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 215 bin 229 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 885 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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