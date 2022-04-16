Umre turları, Ramazan Bayramı sonrası başlayacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını duyurdu.
Özlem ve heyecanla beklenen haber geldi. Hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.
Milyonlarca kişi hac ve umre ibadetini yerine getirebilecek.
"Umre turlarımıza şevval umresi ile yeniden başlayacağız"
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turları, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı:
"COVID-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu'nun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız."
Hac ve Umre Kurulu toplanacak, ücretler belirlenecek
19 Nisan'da Hac ve Umre Kurulu toplanarak, umre organizasyon şeması çizilecek, ücretler belirlenecek.
Umre için ücret tarifeleri 7, 14, 21 ve 28 günlük paketlerle belirleniyor.
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