Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 23'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2021 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 23'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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