Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Baki Ersoy partisinden istifa etti
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.
Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım.Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.— BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) April 16, 2022
Etiketler: MHP Sosyal Medya
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