Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Komandoların arama tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, burada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, arama tarama faaliyetlerinde, 9 bin 680 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 356 adet 12,7 mm AP1 mühimmatı, 48 adet 6'lı Bombaatar mühimmatı, 46 adet 14,5 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı, 9 adet Antitank Roketatar mühimmatının ele geçirildiği kaydedildi.