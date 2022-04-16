Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi
Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mersin Limanı'nda konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, terörün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler."
Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 16, 2022
Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda
2️⃣5️⃣8️⃣ Kilo
KOKAİN YAKALANDI,
3️⃣ kişi gözaltında.
Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler ???? pic.twitter.com/Yx6jiA5IHT
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