5 yıl önce bugün "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin uygulanmasını sağlayan Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edildi. Yeni sistem "Cumhurbaşkanının hem hükümet hem de devlet başkanı olmasını sağladı. Halk oylamasından bir yıl sonra yapılan genel seçimlerin galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı hem hükümet hem de devlet başkanı sıfatına sahip oldu. "Başbakanlık" makamı tarihe karıştı. Bakanlar Kurulu'nun yerini "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi" aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için milletin yüzde 51,41'i evet dedi

Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP öncülüğünde Anayasa değişikliği çalışmaları başlatıldı. 16 nisan 2017'deki halk oylamasında yüzde 51'in üzerinde 'evet' oyu aldı. Türkiye, yeni hükümet sistemi ile 5 yılı geride bıraktı.

Peki sistem değişikliği neden gerekliydi?

TRT Haber'e değerlendirmede bulunan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, "2010'daki meseleleri de, 17-25'teki meseleleri de, ardından 15 Temmuz FETÖ'nün ülkeyi hem bir darbe hem işgal girişimine yönelik olarak müdahalesini, darbe girişimini güçlü siyasi liderlikle engelleyebildik. Fakat bu güçlü siyasi liderlik meselesi her dönem Erdoğan gibi toplumla bağı çok güçlü liderler gelmeyebilir. O zaman bunu kurumsal yapıya kavuşturmak gerekiyor. Yıllık bir tartışmanın ardından 16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişebilmiştir.

Başkanlık sisteminin özelliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Kabinesini kendisi oluşturur. Doğrudan seçimle birlikte güvenoyunu halktan aldığı için de Meclis süreçlerinde güvenoyu güvensizlik, oyu güvensizlik oyu ile hükümeti düşürme gibi unsurlar olmadığı için aslında burada yönetimde etkinlik sağlanıyor. Hem de karar alma süreçleri aslında hızlanıyor." diye konuştu.

Erdoğan, 33 ay sonra yeniden AK Parti üyesi

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğini kesmesi zorunluluğu da ortadan kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildiği için ayrıldığı partisine 33 ay sonra geri döndü. 2 Mayıs 2017'deki törende attığı tarihi imza ile AK Parti'ye yeniden üye oldu.

18 maddeyi içeren Anayasa değişikliği ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıktı. Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirildi. Parlamento üyeleri ile Cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması kuralı getirildi.

AK Parti'de 2. Erdoğan dönemi

İmza töreninin hemen ardından genel başkan seçimi için AK Parti'de olağanüstü kongre hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs 2017'de yapılan olağanüstü kongrede bin 414 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

24 Haziran'ın galibi AK Parti oldu

Yeni sisteme göre ilk seçim halkoylamasından bir yıl sonra yapıldı. 24 Haziran 2018'deki seçimde, "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan birinci çıktı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Başkanlık sisteminin özelliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Kabinesini kendisi oluşturur. Doğrudan seçimle birlikte güvenoyunu halktan aldığı için de Meclis süreçlerinde güvenoyu güvensizlik, oyu güvensizlik oyu ile hükümeti düşürme gibi unsurlar olmadığı için aslında burada yönetimde etkinlik sağlanıyor. Hem de karar alma süreçleri aslında hızlanıyor.

Ve 9 Temmuz 2018... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesinin ardından yeni yönetim sistemi fiilen hayata geçti.