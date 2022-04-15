Özlem ve heyecanla beklenen haber geldi. Hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.

Milyonlarca kişi hac ve umre ibadetini yerine getirebilecek.

Umre için yaş sınırlaması yok

Koronavirüs salgını öncesi 2019'da Türkiye'den 400 binden fazla kişi umre ziyaretini gerçekleştirdi. Bu yıl sayının daha da artması bekleniyor.

Umre ibadetini yerine getirmek isteyenler acentaları aramaya başladı. Hac ibadeti için getirilen yaş sınırı umre ziyaretlerinde olmayacak. İki yıl aradan sonra ilk umre turu Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.

Hac ve Umre Kurulu toplanacak, ücretler belirlenecek

Tüm gözler, 19 Nisan'da toplanacak olan Hac ve Umre Kurulu'nda alınacak kararlarda.

Kurulda umre organizasyon şeması çizilecek, ücretler belirlenecek.

Umre için ücret tarifeleri 7, 14, 21 ve 28 günlük paketlerle belirleniyor.

Umre ücret tarifeleri ramazan sonrası netleşecek

Turizm Acentesi Yetkilisi Numan Karaoğlan, "Türkiye'de geçmiş yıllarda 650 bin sayısını görmüştük. Bunu daha büyük bir etkiyle artacağını bekliyoruz. En son 2020 yılının şubat ayında 15 günlük bir umreye 1000 dolara bir kişi gidebiliyorken bugün bu rakam 1600 dolar civarında çıkıyor. Fakat biz bu rakamların ramazandan sonra düşeceğini düşünüyoruz" dedi.