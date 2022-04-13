Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İki yıl süren salgının ardından bu yıl her yerde huzur ve bereketini hissettiren bir ramazanı hep birlikte ihya etmenin sevincinin yaşandığını belirten Erbaş, Kur'an ayı ramazanı önemli bir imkan olarak gördüklerini söyledi.

Erbaş, salgın tedbirleri nedeniyle yaşanılan mahrumiyetin ardından bu yıl irşat faaliyetlerinin büyük oranda yüz yüze yapıldığına işaret ederek, bu çerçevede medyanın işlevini ve gücünü de çok önemsediklerini ifade etti.

Elinde medya imkanı bulunan veya bu alanda aktif görev üstlenenlerin topluma fayda sağlayacak, iyilik ve güzellikleri yaygınlaştıracak yayınlar yapmasını arzu ettiklerini dile getiren Erbaş, özellikle dini alanda yapılan faaliyetlerde sahih bilginin, doğru yöntemin ve nazik üslubun önemli olduğunun altını çizdi.

"ALO 190 Fetva Hattı'na ramazanda günde 10 bin soru yöneltiliyor"

Erbaş, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Sosyal medyada, dini konularla ilgili hatalı görüş belirtilmesinin önlenmesiyle ilgili neler yapıldığına ilişkin soru üzerine Erbaş, bu tür konuların Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki çeşitli komisyonlarda değerlendirildiğini ve doğru bilginin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke ve millet için bir avantaj olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Dün, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız ile konuşurken, çok sevindirici bir bilgi verdi bana. 'Hocam, ramazan öncesi her gün 2 bin 500 soru sorulurken, ramazanda günde 10 bin soru geliyor bize.' dedi. Bu müthiş bir rakam. Bu, milletimizin Diyanet İşleri Başkanlığına teveccühünün ne kadar yüksek olduğunu gösterir."

"Türkiye'nin hac kontenjanını Suudi Arabistan açıklayacak"

Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.

Erbaş, Türkiye'nin hac kontenjanını Suudi Arabistan'ın açıklayacağını anımsatarak, "Daha önce, en son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı olur diye tahmin ediyorum ama bu benim umudum, arzum. Net rakamı Suudi Arabistan açıklayacak." diye konuştu.

"İlk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız"

İki yıldır hac için bekleyenlerin bulunduğunun hatırlatılması ve bu yıl kura yönteminin nasıl işleyeceğine ilişkin soruya karşılık Erbaş, şunları kaydetti:

"2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama COVID-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak."

Erbaş, 84 bin kişi arasından hacca gidecek olanların nasıl belirleneceğine ilişkin soruya, "Diyelim ki ilk 30 bini alırız, eğer o ilk 30 bin içerisinden gitmeyecekler olursa, geriden gelenleri onların yerine katarız. İkinci bir kura olmayacak." cevabını verdi.

"Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun toplantısında umre ücretini netleştireceğiz"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce umreye ilişkin görüştüklerini hatırlatan Erbaş, Rabia'ya Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini aktardı.

Erbaş, isteyenlerin bundan sonra umreye gidebileceğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını ramazan sonrası için planlamaya başladık. Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda, umre ücretini netleştireceğiz. Umrede yaş sınırı yok." dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddetle ilgili soru üzerine de Erbaş, "Bizim inancımıza göre hayvanlara şiddet göstermek yasaklanmıştır. Hayvanlara merhamet göstermek gerekiyor. İslam dini merhamet dinidir." açıklamasını yaptı.