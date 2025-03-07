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TRT Haber 07.03.2025 14:21

TÜSİAD Başkanı ve YİK Başkanı hakkında dava açıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

TÜSİAD Başkanı ve YİK Başkanı hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras hakkında 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Turan ve Aras'ın "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıl 10 ay 15'er günden 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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