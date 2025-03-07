Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır’da şehir hastanesi şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili konuşan Memişoğlu, "Allah rahmet eylesin Mimar Ece Hanım'ı kaybettik gece 3'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah sonuçta çok acı bir olay, gerçekten eşine sabırlar diliyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı.

Gürel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.