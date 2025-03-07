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TRT Haber 07.03.2025 13:45

Dışişleri: Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, "Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri: Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Keçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir.

Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir."

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Dışişleri Bakanlığı Suriye
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