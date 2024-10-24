TUSAŞ Genel Müdürü: Hiçbir saldırı ülkemizin millî savunma sanayiindeki kararlı duruşunu engelleyemeyecek

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı:

"Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Hiçbir saldırı ülkemizin millî savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir.

Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. "