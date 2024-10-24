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Gündem
AA 24.10.2024 00:21

TUSAŞ'taki terör saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.

TUSAŞ'taki terör saldırısında şehitlerin kimlikleri belli oldu
[Fotograf: AA]

Saldırıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ) kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

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