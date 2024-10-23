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Gündem
AA 23.10.2024 23:21

SSB Başkanı Görgün: TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini iyi biliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

SSB Başkanı Görgün: TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini iyi biliyoruz
[Fotograf: AA]

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Şeref yoksunu hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği için çalışan vatan evlatlarını asla yıldıramayacağını aziz milletimiz muhakkak bilmelidir. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet; gazilerimize acil şifalar diliyorum."

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Haluk Görgün Savunma Sanayii TUSAŞ
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