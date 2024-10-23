Cevdet Yılmaz ve Bakanlar terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Teröre karşı kararlı duruşlarını devam ettireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yılmaz, "5 şehidimizden biri taksi şoförü. Diğer şehitlerimiz TUSAŞ görevlisi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısı ülkemizin savunma sanayiinde başarılarını gölgelemek isteyen bir saldırı. Teröristler ve bunların arkasındakiler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozamayacaklar. Kahraman savunma sanayii çalışanlarımızın moralini bozamayacaklar. Azmimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da artıracak. Teröre karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.

"Yaralılarımızdan bir tanesinin durumu kritik"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3 yaralının taburcu edildiğini söyledi. Terörü en sert şekilde kınayan Memişoğlu, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Terörü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızdan 3 tanesini taburcu ettik, bir tanesinin durumu kritik. Diğerlerinin durumu iyi, şifa ile inşallah taburcu edeceğiz. Terörü ve terörü destekleyenleri lanetliyorum.

"Ekiplerimiz sahada gerekli desteği gösteriyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak ekiplerin sahada gerekli çabayı gösterdiğini dile getirdi.

Göktaş'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyorum. Bu saldırıları gerçekleştirenler asla başarılı olamayacaklar. Aile Bakanlığı olarak ekiplerimiz sahada gerekli desteği gösteriyor. Bütün milletimizin başı sağolsun.

"Yaralılarımızın 7'si özel harekattan, sağlık durumları iyi"

Terör saldırısını gerçekleştirenlerin PKK terör örgütü üyesi oldukları yönünde güçlü delilleri olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Yaralılarımızın 7'si özel harekattan, sağlık durumları iyi" dedi.

Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve terör destekçilerini lanetliyoruz. Hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. 5 şehidimiz var, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağolsın. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Yaralılarımızın 7'si özel harekattan, sağlık durumları iyi. Cumhuriyet Başsavcımız ve arkadaşları eylemin gerçekleştirildiği bölgede çalışıyor. Bir kadın ve erkek teröristin kimliklerini belirleme çalışmamız devam ediyor. İlk andan itibaren güvenlik birimlerimizin elde ettiği veriler neticesinde PKK terör örgütü olduğu yönünde kuvvetli bilgi var. Netleşince kamuoyuyla bunu açıklayacağız.