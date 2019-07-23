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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
23 Temmuz 2019 Salı 15:30 - Son Güncelleme 23 Temmuz 2019 Salı 15:45
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 27 Haziran’da düzenlenen hava harekatında, turuncu kategoride aranan Devran kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.
Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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