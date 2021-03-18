41,7 metre yüksekliğindeki dev anıt, Çanakkale Boğazı girişindeki 50 rakımlı Eskihisarlık Burnu’nda bulunuyor.

Anıt, kazanılan zafere yakışır şekilde görkemli olarak tasarlandı. Vatan için canını feda eden şehitlerin anısını yaşatıyor.

İtilaf devletleri Gelibolu’yu geçme planı ile geldiler ancak yek vücut olan halk onlara dur diyerek bir kahramanlık sergiledi. İşte o tek vücut abidenin yapımında da ortaya çıktı ve bir ulusun kahramanlığını simgeleyen abide bugün Çanakkale Boğazı girişinde bu millet gibi dimdik ayakta.

4 sütun üzerindeki abide, vatanın dört bir yanından savaşmaya gelen Mehmetçik’lerin yükselişini simgeliyor.

Abide yapımı ilk kez Atatürk’ün bölgeye ziyareti sırasında gündeme geldi

Abidenin yapılış hikayesi de milletin zorlukları nasıl aştığının bir başka örneği. Şehitler için abide yapımı ilk kez, Atatürk'ün bölgeyi ziyareti sırasında gündeme geldi.

Ancak resmi karar 1942 yılında açıklandı. Yarışma düzenlendi. Feridun Kip, Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve mühendis Ertuğrul Barla‘nın projelendirdiği eser kazandı. 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonraki ekonomik zorluklar nedeniyle temel ancak 1954 yılında atılabildi.

Takvimler 1958'i gösterdiğinde ortada gövde bile yoktu. Maddi engeller Milliyet gazetesinin bağış kampanyasıyla aşıldı.

“Abide vatan sevgisinin ve aynı zamanda da özverisinin bir simgesi”

ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, “Nasıl Çanakkale savaşlarını Türk milleti yapmışsa abideyi de inşa etmek Türk milletinin olacaktı. Bu kampanya çerçevesinde başta okullar olmak üzere toplumun her kesiminden insanlar bu kampanyaya katıldılar. Bu kampanya içerisinde ilkokulların, ortaokulların, liselerin, askeri birliklerin, taksicilerin, sanatçıların, işçilerin çok büyük katkıları oldu” dedi.

Atabay, 21 Ağustos 1960 tarihinde Ağustos Muharebeleri yıldönümünde açılan Çanakkale Şehitler Abidesi için vatan sevgisinin ve özverisinin bir simgesi olduğunu belirtti.

Abidenin eksikleri yıllar içinde tamamlandı. 2005'te kapsamlı restorasyondan geçirildi ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Şehitler Abidesi, yolu tarih yazılan o topraklardan geçen herkese büyük destanı, Türk'ün vatan aşkını hatırlatıyor.

