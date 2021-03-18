Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 07:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları belirlenen 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
“Poyrazköy 1-2”, ‘‘Amirallere Suikast 1-2’’, ‘‘Kafes Eylem Planı’’ ve ‘‘ÇEV/ÇYDD’’ kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde çalışmış 67’si ihraç 7’si aktif, 1’i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanması için İstanbul Merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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