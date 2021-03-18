İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

“Poyrazköy 1-2”, ‘‘Amirallere Suikast 1-2’’, ‘‘Kafes Eylem Planı’’ ve ‘‘ÇEV/ÇYDD’’ kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde çalışmış 67’si ihraç 7’si aktif, 1’i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanması için İstanbul Merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

