Büyükelçi Murat Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Başkent Washington'da Türk basın mensupları ile bir araya geldi, görevi süresindeki öncelikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mercan, Washington'da, siyasi ilişkiler konusunda hükümet ve ülke meclisleri arasındaki diyaloğa aracı olmayı amaçladığını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için de çalışacağını belirtti.

İki ülke halklarının birbirini tanıması, birbirini anlaması, birbirlerinin değerlerini bilmesinin önemine dikkat çeken Büyükelçi Mercan, Türkiye'nin, Türk tarihinin ABD'de anlatılmasının da misyonlarından biri olacağını kaydetti.

Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Mercan, son büyükelçiler kararnamesi ile Washington'a atanmıştı.