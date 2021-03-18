Aylar öncesinden kurultay için tarih belirlenirken hafta sonu kısıtlamaları göz önüne alındı. Bu nedenle hafta içi bir günde yapılmasına karar verildi.

Kurultay, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. Ankara Arena Spor Salonu'ndaki kurultaya seyirci alınmayacak.

Salonda, il başkanları, belediye başkanları, MYK üyeleri ve özel davetliler olacak.

1200 delege oy kullanacak

Kurultayda Devlet Bahçeli Genel Başkanlığa tekrar aday olacak, güven tazeleyecek.

Bin 200 delege oy kullanacak.

MHP'yi, 2023 seçimlerine hazırlayacak kadrolar belirlenecek. Parti yönetimine yeni isimler girecek.

Salonda Türk bayrakları ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri yer alacak.

Kurultaya, AK Parti de geniş bir heyetle katılacak.