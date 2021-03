Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkemeye gönderildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, Anayasa Mahkemesine başvurarak, HDP'nin kapatılmasını talep ettiğini anımsattı.

Altun, paylaşımda şunları söyledi:

"HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkar edilemez bir gerçektir. HDP'nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, açıklamaları ve faaliyetleriyle, defaatle ve istikrarlı olarak PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır.

Bu ilişkinin, HDP'nin kapatılmasını veya bir başka cezai yaptırıma maruz bırakılmasını gerektirip gerektirmediği sorusu ise ancak Anayasa Mahkemesi tarafından cevaplandırılacaktır. Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz."

A prosecutor filed a case with the Constitutional Court earlier today and demanded the closure of the Peoples’ Democratic Party (HDP).



It is an indisputable fact that HDP has organic ties to PKK –which Turkey, the United States and the European Union consider a terrorist entity.