65'inci Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri dijital ortamda gerçekleşti.

Bakan Selçuk, “Kadınların kamusal hayata ve karar alma süreçlerine tam ve etkili katılımı için elverişli bir ortam yaratmak” başlıklı oturuma katıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen oturumda Selçuk, dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen gruplardan birinin kadınlar olduğunu vurguladı. Salgınla mücadelede Türkiye'nin rol model olduğunu söyledi.

"Salgından en çok kadınlar etkilendi"

Selçuk, salgında özellikle kadınların, toplumun en fazla etkilenen gruplarından biri olduğunu vurguladı.

Salgın sonrası döneme odaklanılması gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, kadınların ve kızların güçlendirilmesi için salgının etkisinin tüm yönleriyle ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

"Daha eşit daha kapsayıcı toplumlar inşa etmeliyiz"

Bakan Selçuk, salgının tüm dünyada birçok alanda etkisini gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Belki de salgından öğrendiğimiz en çarpıcı ders, daha eşit, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etmeyi hedeflememiz gerektiğidir."

Selçuk, salgınla mücadelede Türkiye'nin rol model olduğunu söyleyerek, "Kapsamlı bir plan çerçevesinde vatandaşlarımıza sosyal yardım ve destek sağladık. Kapsamlı sosyal koruma programı altında 60 milyondan fazla yararlanıcıya toplam 53 milyar Türk Lirası mali destek sağladık. Özellikle belirtmek isterim ki sosyal yardım alanların yaklaşık yüzde 65'i kadınlardı" diye konuştu.

Selçuk, Türkiye'de zamanında alınan önlemlerin, salgının hızlı yayılımını engellediğini belirtti.